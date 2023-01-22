Antalya Barosu Uğur Mumcu Özel Ödülü'nü Can Atalay'a verdi

Antalya Barosu 22'si verilen Uğur Mumcu Özel Ödülü'nün Gezi Davası'dan 18 yıl hapis cezası alan avukat Can Atalay'a verildiğini açıkladı.

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Antalya Barosu Uğur Mumcu Özel Ödülü'nü Can Atalay'a verdi

Gazete Uğur Mumcu'nun uğradığı suikast sonrası hayatının kaybetmesinin üzerinden 30 yıl geçti. 

Mumcu katledildiği 1993 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle anılıyor. 

UĞUR MUMCU ÖDÜLÜ CAN ATALAY'A

Bu etkinliklerden biri de Antalya Barosu tarafından verilen Uğur Mumcu Özel Ödülü.

22. kez verilecek ödülün bu yılki sahibi Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen avukat Can Atalay oldu. 

Antalya Barosu'nca yapılan açıklama şöyle:

"24 Ocak 2023 Salı günü, saat 18:00’de Barohan CMK Eğitim Merkezi’nde Uğur Mumcu Anma Etkinliğimiz gerçekleştirilecektir.

Anma törenimizde 2022 Yılı Uğur Mumcu Özel Ödülü; adalet sistemindeki çürümeye, yaşam hakkı ihlallerine ve doğa katliamlarına karşı mücadelenin öncü isimlerinden Av. Can Atalay’a verilecektir. Tüm meslektaşlarımızın anma etkinliğimize ve ödül törenine katılımını dileriz."

Antalya Barosu Uğur Mumcu Özel Ödülü'nü Can Atalay'a verdi - Resim : 1

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