Antakya'da konteyner kentte yangın: Depremzedelerin yaşadığı 4 konteyner kül oldu
Hatay’ın Antakya ilçesinde konteyner kentte yangın çıktı. Depremzedeleri tedirgin eden yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.
Hatay’ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde saat 18.45 sıralarında yangın çıktı.
Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
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