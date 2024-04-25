Antakya'da konteyner kentte yangın: Depremzedelerin yaşadığı 4 konteyner kül oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde konteyner kentte yangın çıktı. Depremzedeleri tedirgin eden yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.

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Antakya'da konteyner kentte yangın: Depremzedelerin yaşadığı 4 konteyner kül oldu

Hatay’ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde saat 18.45 sıralarında yangın çıktı.

Antakya'da konteyner kentte yangın: Depremzedelerin yaşadığı 4 konteyner kül oldu - Resim : 1

Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Antakya'da konteyner kentte yangın: Depremzedelerin yaşadığı 4 konteyner kül oldu - Resim : 2Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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