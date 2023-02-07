Annesi 4 gün önce birliğine teslim etti, depremde hayatını kaybetti

Depremin vurduğu Hatay'da şehit olan Piyade Er Eren Taşkın’ın acı haberi, memleketi İzmir’e ulaştı. Şehidin 4 gün önce annesi tarafından birliğine teslim edildiği öğrenildi.

Annesi 4 gün önce birliğine teslim etti, depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da şehit olan Piyade Er Eren Taşkın’ın acı haberi, memleketi İzmir’e ulaştı. Şehidin 4 gün önce annesi tarafından birliğine teslim edildiğini belirten dayı Ali Kopgel, “Perşembe günü asker eğlencesini yaptık. Cuma günü annesi birliğine teslim etti. Bugün akşam saatlerinde şehadet haberini aldık. Vatan sağ olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen depremde Hatay 8’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Er Eren Taşkın’ın (20) acı haberi, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7061/1 Sokak’ta bulunan evine giden askeri yetkililer, şehadet haberini anne Dursune Taşkın’a verdi.

“CUMA GÜNÜ ANNESI BIRLIĞINE TESLIM ETTI”

"Yetim evladımızın perşembe akşamı asker eğlencesini yaptık" diyen dayı Ali Kopgel, “Cuma günü annesi birliğine teslim etti. Bugün akşam saatlerinde komutanlarımız gelerek deprem sonrası şehit olduğu haberini verdi. Vatan sağ olsun” dedi.

Babası Cem Taşkın’ın 2014 yılında vefat ettiği ve bir kız kardeşi olduğu öğrenilen şehit Piyade Er Eren Taşkın’ın, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği’nde düzenlenecek törenle ebediyete uğurlanacağı öğrenildi.

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