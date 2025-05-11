Anneler Günü’nde Mezarlıklara Çiçek Bıraktılar

Eskişehir’de hayırseverler, Anneler Günü’nde mezarlıkları fidan dikerek süsledi.

Son Güncelleme:
Anneler Günü’nde Mezarlıklara Çiçek Bıraktılar

Eskişehir’de hayırseverler, Anneler Günü’nde mezarlıklara fidan dikti. İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu’nun birkaç yıldır özel günlerde sürdürdüğü mezarlık yeşillendirme projesi, Anneler Günü’nde de ebediyete intikal eden anneler için devam etti.

Çam, sedir, mavi ladin ve meyve fidanları hayırseverler tarafından mezarlıklarda toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Salomon Çeşme Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu Salomon Çeşme Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu
Gözler 13.00'teydi… Beklenen Olmadı: Terör Örgütü PKK’dan Açıklama Gelmedi Gözler 13.00'teydi… Beklenen Olmadı: Terör Örgütü PKK’dan Açıklama Gelmedi
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı! Bu Hataya Düşen Yandı Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Tek Tek Yazı Göndermeye Başladı
Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! O Banka Rekor Promosyonunu Duyurdu Emekli Promosyonlarında Vites Yükseldi! Rekoru Duyurdular
Yurt Dışı Uçuşunda Yeni Dönem: O Ülke Yeni Kararını Duyurdu! Bu Kişilerin Vizeleri Yanacak Yurt Dışı Uçuşunda Yeni Dönem: O Ülke Yeni Kararını Duyurdu! Bu Kişilerin Vizeleri Yanacak
Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor Aylardır Kapalı Olan KFC Ve Pizza Hut Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye Pazarına Yeniden Dönüyor
ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok ATM'lerde Sistem Tümden Değişti! Bu İşlemler İçin Artık Şubeye Gitmeye Gerek Yok