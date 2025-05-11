Anneler Günü’nde Mezarlıklara Çiçek Bıraktılar

Eskişehir’de hayırseverler, Anneler Günü’nde mezarlıklara fidan dikti. İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu’nun birkaç yıldır özel günlerde sürdürdüğü mezarlık yeşillendirme projesi, Anneler Günü’nde de ebediyete intikal eden anneler için devam etti.

Çam, sedir, mavi ladin ve meyve fidanları hayırseverler tarafından mezarlıklarda toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA