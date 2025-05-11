Salomon Çeşme Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu

Salomon Çeşme Maratonu’nda erkeklerde 2:45:17.10’luk derecesiyle Ahmet Bayram, kadınlarda 3:08:03:61’lik derecesiyle İranlı sporcu Aylar Ghazvini birinci oldu.

Salomon Çeşme Maratonu'nda Kazananlar Belli Oldu

Salomon Çeşme Maratonu’nda erkeklerde 2:45:17.10’luk derecesiyle Ahmet Bayram, kadınlarda 3:08:03:61’lik derecesiyle İranlı sporcu Aylar Ghazvini birinci oldu.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla düzenlenen Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K’lık parkurlarda gerçekleşti. Yarışa 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu katıldı.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğindeki organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliğinin katkılarıyla, Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein, Züber, Take34, PT Academy Hizmet/Ürün sponsorluğunda, Adım Adım sosyal sorumluluk ortaklığında düzenlendi.

Organizasyonda 42K ve 21K’lık parkurlar Çeşme Cumhuriyet Meydanı’ndan, 10K’lık parkur Alaçatı’dan start aldı. Startları; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Yavuz Yaşar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Cengiz Şenaylar ile Süleyman Tonga, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi.

29 ÜLKEDEN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Salomon Çeşme Maratonu'na Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC’den 2 bin 606 sporcu katıldı.

Organizasyonun 42K’lık parkurunda 89, 21K’lık parkurunda 517, 10K’lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter döktü. Parkurlarda 1012 kadın, 1594 erkek sporcu koştu.

Kaynak: AA

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