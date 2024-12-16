Ankara'ya Yürüyen Polonez İşçilerine Polis Barikatı

Sendikalı oldukları için işlerinden olan Polonez işçilerinin mücadelesi devam ediyor. Son olarak başlattıkları açlık grevini sürdüren işçiler, bugün bir kez daha Ankara’ya doğru yola çıktı. İşçiler Kartal Adliyesi önünde polis tarafından ablukaya alındı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan ve 5 ayı aşkın süredir Çatalca’daki fabrika önünde eylem yapan Polonez işçileri, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Ankara’ya yürüme kararı almıştı.

İşçilerin önünü Çatalca Adliyesi önünde kesilirken, işçilerin adliye önündeki oturma eylemi, açlık grevine dönüşmüştü. İşçilerin açlık grevi bir haftayı geride bırakırken en az iki işçi ise fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

İŞÇİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE POLİS ENGELİ

İşçiler bugün Ankara’ya yürüme kararı vererek harekete geçti. Anadolu yakasından Ankara’ya doğru yola çıkan işçilerin önü bu kez Kartal Adliyesi’nde kesildi.

İşçiler polis çemberine alınırken, bölgeye önlem amacıyla daha fazla polis ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

Bölgede bekleyiş devam ediyor.

Polonez İşçilerinin Açlık Grevinde Bir Hafta Doldu: Birilerinin Ölmesi mi Lazım?Polonez İşçilerinin Açlık Grevinde Bir Hafta Doldu: Birilerinin Ölmesi mi Lazım?Güncel
Polonez İşçilerinin Kefenli Eyleminde Bir İşçi Bayıldı, Arkadaşları İsyan Etti: Sözün Bittiği Yerdeyiz!Polonez İşçilerinin Kefenli Eyleminde Bir İşçi Bayıldı, Arkadaşları İsyan Etti: Sözün Bittiği Yerdeyiz!Güncel

Etiketler
İşçi direnişleri
Son Güncelleme:
Herkes Onları Uykuda Sanıyordu Ama Yakalandılar! Fotojenik Ayı Ailesi, Görenleri Hayran Bıraktı Uykusuz Kaçaklar Yakayı Ele Verdi
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Golan Tepeleri Tepkisi Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Golan Tepeleri Tepkisi
Çift Cam Arasındaki Buharı ve Kiri Anında Temizliyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş Çift Cam Arasındaki Buharı ve Kiri Anında Temizliyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Kış Aylarında Tüketilmeliymiş! 1 Tanesi Bile Korumaya Yetiyor Kış Aylarında Tüketilmeliymiş! 1 Tanesi Bile Korumaya Yetiyor