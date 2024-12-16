Ankara'ya Yürüyen Polonez İşçilerine Polis Barikatı

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan ve 5 ayı aşkın süredir Çatalca’daki fabrika önünde eylem yapan Polonez işçileri, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Ankara’ya yürüme kararı almıştı.

İşçilerin önünü Çatalca Adliyesi önünde kesilirken, işçilerin adliye önündeki oturma eylemi, açlık grevine dönüşmüştü. İşçilerin açlık grevi bir haftayı geride bırakırken en az iki işçi ise fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

İŞÇİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE POLİS ENGELİ

İşçiler bugün Ankara’ya yürüme kararı vererek harekete geçti. Anadolu yakasından Ankara’ya doğru yola çıkan işçilerin önü bu kez Kartal Adliyesi’nde kesildi.

İşçiler polis çemberine alınırken, bölgeye önlem amacıyla daha fazla polis ekibinin sevk edildiği öğrenildi.

Bölgede bekleyiş devam ediyor.