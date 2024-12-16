Herkes Onları Uykuda Sanıyordu Ama Yakalandılar! Fotojenik Ayı Ailesi, Görenleri Hayran Bıraktı

Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Tunceli’de doğa fotoğrafçılığı yapan Murat Can Toprakçı’nın çektiği fotoğraflar görenleri tebessüm ettirdi. Toprakçı, daha önce anne ve iki yavrudan oluşan ayı ailesini görüntülemişti. Ayıların, Toprakçı’ya poz vermesi dikkat çekmişti.

Murat Can Toprakçı, bu kez de ayı ailesini yiyecek ararken fotoğrafladı. Anne ve yavrularının karlı ormanda yiyecek aradığı anların fotoğrafını çeken Toprakçı’nın çektiği kareler herkesi tebessüm ettirdi.

“BİZE ÇOK GÜZEL GÖRÜNTÜLER VERDİLER”

Ayı ailesinin fotoğraflarını çeken Toprakçı, şunları söyledi: Doğamız yaban hayatı bakımından oldukça zengin ve fazla türe ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu türleri görüntülemeye çalışıyoruz. Geçenlerde bir ayı ailesine denk gelmiştik, güzel görüntüler almıştık. Bugün de aynı aileye denk geldik ve bize çok güzel görüntüler verdiler.

“HER CANLIYI KORUMAMIZ GEREKİYOR”

Yaban hayatına sahip çıkılması mesajını veren fotoğrafçı “Avcılık adı altında yapılan katliamların son bulmasını istiyoruz. Doğayı ve doğadaki her canlıyı korumamız gerekiyor. Kendi yaşamımız için çırpındığımız gibi diğer canlılar için de bunu yapmalıyız” dedi.

Kaynak: DHA