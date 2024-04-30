Ankara’daki bir okulda dehşet! Pusu kurup öğretmenini bıçakladı!

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yer alan bir lisede iddialara göre, 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ YAKALANDI

Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bacağına 12 dikiş atılan Dinçer’in tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

AKİF ÇOŞKUN

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞANIYOR"

Olayla ilgili konuşan öğretmenlerden Akif Coşkun, “Öğrenci okulda sigara içerken öğretmeni yakalamış ve durumu müdür yardımcısına iletmiş. Müdür yardımcısı da öğrencinin velisini aramış. Aradan bir hafta geçtikten sonra saldırgan öğrenci okula bıçak getirip saklamış. Kimsenin olmadığı bir anda da öğretmenine saldırıp kaçmış. Yaralı öğretmenimizin durumu şu anda iyi. Bacağına iki kez bıçak darbesi almış. Öğrenci olayı önceden tasarlamış zaten. Hocamız ise bu okulda saldırıya uğraması gereken belki de en son kişi. Çok efendi, dürüst ve temiz bir insan. Şu anda evinde istirahatte. İlk defa böyle bir olay yaşanıyor. Saldırganın psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Bizim okulumuz aslında çok iyi bir okul ama bir kişi yüzünden karalanıyor” ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN TUNÇ

“ÖĞRENCİ DURUMU GURUR MESELESİ HALİNE GETİRMİŞ”

Öğretmen Hüseyin Tunç ise, “Saldırgan öğrenci daha önceden elektronik sigara ile ilgili uyarmış. Ardından da sigara alındığı için gurur meselesi haline getirmiş. Sonra da okul müdür yardımcımız odasının kapısını açarken, saldırgan merdivenlerden koşarak öğretmenini bacağından iki kez yaralamış. Daha önceden kafasında tasarlamış saldırıyı. Polis öğrenciyi gözaltına aldı. Yaralı öğretmen de hastaneye götürüldü. Dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Sağlık durumu şu anda gayet iyi” şeklinde konuştu.

SENDİKALARDAN TEPKİ

Türk Eğitim Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, okulun önünde bir araya gelerek olaya tepki gösterdi. Ellerinde pankartlarla slogan atan grup, eğitimde şiddetin son bulmasını istedi. Grup adına basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Ankara 8 Numaralı Şube Başkanı Güngör Erdoğan yaptı. Erdoğan, eğitimcinin itibarını artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirlerin zorunlu olduğunu belirterek, "Eğitimci, şiddete karşı yasal güvenceyle korunan, kendisi bizzat şiddeti önleyen; eğitim ise şiddeti ortadan kaldıran bir enstrüman olmalıdır. Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı, bilakis şiddeti beslediği artık görülmelidir. Sorun üreten bir sistem çare olamaz. Yapılması gereken, medeniyet değerlerimizi merkeze alan bir kültür seferberliğine ve eğitim programına geçmektir. Şu da bilinmelidir ki bir tek sebebi ve kaynağı olmayan şiddet, ancak topyekün bir duyarlılık ve bilinçle önlenebilir. Varlık ve medeniyet iddiamızı sürdürmek istiyorsak, bu seferberliği başlatmaya ve başarmaya mecburuz, yoksa pırıl pırıl olması gereken kalplerine attığımız karanlık kördüğümlerle hem çocuklarımıza şiddet uygulamış hem de onları şiddete yönlendirmiş olacağız" dedi.

Kaynak: İHA