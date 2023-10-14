Ankara'da YHT raydan çıktı: 4 yaralı!

Ankara'da yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle tren raydan çıktı. Kazada 4 YHT çalışanı hafif yaralandı.

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Ankara'da YHT raydan çıktı: 4 yaralı!

Ankara Valiliği, Mamak-Kayaş’ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren(YHT)Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması sonucu 4 işçinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Ankara Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 03.30'da Mamak/Kayaş'ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine meydana gelen kaza sonucunda dört YHT çalışanı hafif yaralanmıştır. Kazayla ilgili teknik ve İdari inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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