Ankara'da sağanak yağış: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara'da sağanak yağış: Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANDI

Cadde üzerinde yer alan bazı mazgalların yapraklardan tıkandığı ve esnafın iş yerlerini su basması halinde suyu tahliye etmek için dalgıç pompalarını hazırladıkları görüldü.

Ulaşımda aksamalar yaşanırken taksi bekleyen vatandaşların trafik sıkışıklığı nedeniyle araç bulamadığı görüldü.

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