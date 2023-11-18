İstanbul Barosu'ndan fahiş fiyatlara karşı boykot çağrısı
İstanbul Barosu yaptığı bir duyuru ile adliye işletmelerindeki fahiş artışlara karşı boykot çağrısında bulundu.
İstanbul Barosu, adliyelerdeki işletmelerin ürünleri fahiş fiyatlara satmasını protesto etmek için harekete geçti.
BOYKOT ÇAĞRISI
Baronun resmi hesabından yapılan duyuruda adliye işletmelerini boykot çağrısında bulunuldu.
Yapılan açıklamada, "Tüm meslektaşlarımızı 15-30 Kasım 2023 tarihleri arasında adliye işletmelerinden alışveriş yapmayarak BOYKOTA KATILMAYA, fahiş fiyatların makul seviyeye düşürülmesine ve adliye işletmelerindeki fiyatlar yargı mensuplarına eşit uygulanana kadar DESTEĞE davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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