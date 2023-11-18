İstanbul Barosu'ndan fahiş fiyatlara karşı boykot çağrısı

İstanbul Barosu, adliyelerdeki işletmelerin ürünleri fahiş fiyatlara satmasını protesto etmek için harekete geçti.

BOYKOT ÇAĞRISI

Baronun resmi hesabından yapılan duyuruda adliye işletmelerini boykot çağrısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, "Tüm meslektaşlarımızı 15-30 Kasım 2023 tarihleri arasında adliye işletmelerinden alışveriş yapmayarak BOYKOTA KATILMAYA, fahiş fiyatların makul seviyeye düşürülmesine ve adliye işletmelerindeki fiyatlar yargı mensuplarına eşit uygulanana kadar DESTEĞE davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.