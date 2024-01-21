Ankara’da komşular arasında ’gürültü’ kavgası: 4 yaralı

Olay Keçiören ilçesi Şevkat Mahallesi Erdoğan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanda yaşayan 2 aile arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, 4 komşunu bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA