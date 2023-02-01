Başkent’te kar yağışı: Sokaklar beyaza büründü
Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterirken, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ankara güne kar yağışı ile başladı. Beklenen kar yağışı gece saatlerinde hafif bir şekilde devam ederken, sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle Ankara’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı, Çankaya ilçesinde bulunan bazı ara sokakları olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış görülmeye değer manzaralar oluştururken, özellikle ara sokaklarda çevre sakinlerinin ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.
Kaynak: İHA
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