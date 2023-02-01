Tanınmış iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu!

Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinde yer alan habere göre; sosyetenin isimlerinden Aslı Çetiner'in kızı üniversite için gittiği Londra'da ölü bulunmuştu.

Gazeteci Bülent Cankurt Leyla Çiftkurt'un ölüm haberini almasını şu ifadelerle anlattı:

Dün öğle saatlerinde çok üzücü bir haber aldım. Sosyetenin ünlü isimlerinden Aslı Çetiner'in, işadamı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'daki evinde ölü bulunmuş.

Aslı Çetenir'in kızından haber alamayınca neler yaptığını şöyle aktardı:

Aslı Çetiner, Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca, Londra'daki üniversitesini aramış, okula da gitmediğini öğrenince, arkadaşlarından yardım istemiş.

Leyla'nın arkadaşları, polis eşliğinde evine girince büyük bir şok yaşamış. Maalesef Leyla evinde ölü bulunmuş.

Bu acı haberle yıkılan Aslı Hanım, dün apar topar Londra'ya uçmuş.

Polis henüz Leyla'nın gizemli ölümüyle ilgili bir açıklamada bulunmamış ancak sosyetede, Leyla'nın intihar etmiş olabileceği konuşuluyor.

Ailesini ve sevenlerini yasa boğan Leyla'ya, Allah'tan rahmet, sevenlerine de sabır diliyorum.