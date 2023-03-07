Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Ankara'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 20 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstihbari bilgi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilecek.

Kaynak: AA

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