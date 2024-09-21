Ankara'da Hayvan Katliamı: Öldürüp Bacaklarını Kesilen İki Kedi Bir Binanın Deposuna Atıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinden hayvan katliamı haberi geldi. Bacakları kesilen iki kedi öldürülerek bir binanın deposuna atıldı.

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Ankara'da Hayvan Katliamı: Öldürüp Bacaklarını Kesilen İki Kedi Bir Binanın Deposuna Atıldı

Akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Maçka Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Bina sakinleri depodan gelen kötü koku nedeniyle kontrole gittiklerinde öldürülmüş iki kedi ile karşılaştı. Kedilerin bacaklarının ise kesilmiş olduğu görüldü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin ölü kedileri incelemek üzere götürdüğü ve bacakları bulamadığı iddia edildi. Bina sakinleri depoya köpek giremeyeceğini söylerken kedilerin nasıl öldüğü ise bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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