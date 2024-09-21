Suriye İçin Yeni Görüşmeler: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, BM temsilcisi ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile New York’ta Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmede Suriye’de siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesi’nin yeniden toplanmasının önemi üzerinde duruldu.

Suriye İçin Yeni Görüşmeler: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, BM temsilcisi ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın , Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile ABD’nin New York Şehri’nde bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, 2254 sayılı BMGK Kararı temelinde Suriye’de siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesi’nin yeniden toplanmasının önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile New York’ta bir araya geldi. Görüşmede 2254 sayılı BMGK Kararı temelinde Suriye’de siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesi’nin yeniden toplanmasının önemi üzerinde duruldu.”

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Kaynak: AA-ANKA

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