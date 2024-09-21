Mansur Yavaş Diyarbakır’ı Ziyaret Edecek mi? İlk Açıklama Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, 5 şehrin belediye başkanlarının eşleriyle beraber iki günlük ziyaret için Diyarbakır'a gitti. Burada kısa bir açıklama yapan Nursen Yavaş, yıllar önce Mansur Yavaş ile beraber Diyarbakır'a geldiklerini, eşinin tekrar geleceğini söyledi.

Gerçek Gündem, Yavaş'a sordu. Doğrudan Yavaş’tan gelen bilgi şu şekilde:

"Şu an veya yakın zamanda bir planlama bulunmuyor. Nursen Hanım, “Önümüzdeki zamanlarda gelecek” anlamında söylüyor."

Kaynak: Gerçek Gündem