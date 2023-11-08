Ankara'da Filistin için insanlık zinciri

TKP'nin çağrısıyla Ankara Kuğulu Park'a gelen yurttaşlar, Filistin için İsrail Başkonsolosluğu'na kadar insan zinciri oluşturdu.

Türkiye Komünist Partisi bu akşam saat 19.00'da Ankara Kuğulu Park’ta İsrail Büyükelçiliği Konutuna kadar uzanacak insanlık zincirini oluşturacağını duyurmuştu.

Katliama karşı sokağa çıkmak, Filistin için insanlık zincirinin parçası olmak için yapılan çağrı üzerine Ankaralılar, Kuğulu Park'ta buluştu.

"İşgalciler her zaman kaybeder" sloganları atılan eylemde yüzlerce yurttaş, Filistin’de süren ağır katliama karşı İsrail Başkonsolosluğu'na kadar insanlık zinciri oluşturdu.

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