Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: 2'si ağır 13 işçi yaralı

Hatay'da Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükseldi. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: 2'si ağır 13 işçi yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda paylama meydana geldi.

Çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısının 13'e yükseldiği öğrenildi.

9 işçinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde, 4'ünün ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, 2 işçinin entübe edildiği öğrenildi.

Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Patlama anı görüntüleri ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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