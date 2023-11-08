Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: 2'si ağır 13 işçi yaralı
Hatay'da Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısı 13'e yükseldi. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda paylama meydana geldi.
Çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada yaralanan işçi sayısının 13'e yükseldiği öğrenildi.
9 işçinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde, 4'ünün ise Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, 2 işçinin entübe edildiği öğrenildi.
Patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Patlama anı görüntüleri ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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