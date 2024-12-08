Ankara'da Feci Kaza! 5 Kişilik Aile Yok Oldu
Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı trafik kazası meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katliam gibi kazada aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ankara'da bu sabaha kahreden haberle başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi.
Kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Yavaş, acı haberi duyurduğu paylaşımını "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" sözleriyle bitirdi.
Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 8, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem
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