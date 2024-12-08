Ankara'da Feci Kaza! 5 Kişilik Aile Yok Oldu

Ankara'da bu sabaha kahreden haberle başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Yavaş, acı haberi duyurduğu paylaşımını "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" sözleriyle bitirdi.

Ankara-Çankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem