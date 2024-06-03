Ankara'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Ankara'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin kimliği henüz tespit edilemedi.

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arazide yatar haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kimliği tespit edilemeyen kişinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Ankara Mehmet Akif Ersoy
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