Bakan Tunç açıkladı: Adli para cezalarında üst sınır yükseltildi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli para cezalarında üst sınırın yükseltildiğini açıkladı.

7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hükümleri sosyal medya hesabından paylaşan Tunç, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf yoluna başvurulabileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişilerinde maddi ve manevi tazminat talep edebileceklerini açıkladı.

ADLİ PARA CEZALARINDA ÜST SINIR YÜKSELTİLDİ

Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hakimin belirlenme usulündeki değişikliklerinde 1 Haziran'dan itibaren uygulanacağını söyleyen Tunç, 1 Haziran'dan tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları arttırıldığını ifade etti.

KESİNLİK SINIRI 3 BİN LİRADAN 15 BİN LİRAYA ÇIKTI

İşlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarının da arttırıldığını vurgulayan Tunç, bir gün karşılığı 30 liradan 100 liraya yükseldiğini belirtti. Ayrıca ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı.

Kaynak: İHA