CHP'li Sarıgül Fenerbahçe'nin hocası Mourinho'ya başarılı olmanın 'sırrını' açıkladı: 'Vallahi başarılı olamazsın'

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu teknik direktörlük görevine getirmesinin ardından CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’den ilginç bir paylaşım geldi.

Sarıgül, Portekizli teknik adama “hoş geldin” derken, başarılı olmanın ‘sırrını’ da açıkladı.

CHP’li vekil çektiği videoda Mourinho’ya hitaben “Sevgili Mourinho Türkiye’ye hoş geldin. Başarılı olmak istiyor musun? Can Erzincan’da bir çay içeceksin aynı zamanda da tulum peynirinden de yemezsen vallahi başarılı olamazsın” ifadelerini kullandı.