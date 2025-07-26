Ankara'da Alevler Yükseliyor! Müdahale Ediliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye yaz aylarının gelmesiyle günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın haberi de başkent Ankara’dan geldi.

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlık alanında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın anı dron ile görüntülendi.

ALANIN YAKININDAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Öte yandan Ankara Valiliği tarafından Eymir Gölü çevresindeki alanlarda bulunan sivillerin tahliyesi için güvenlik güçlerine talimat verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, alandaki bütün siviller, piknik ve yürüyüş için gelenlerin tahliye edildiğini söyledi. Ekiplerin söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.