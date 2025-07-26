Ankara'da Alevler Yükseliyor! Müdahale Ediliyor
Türkiye'nin ormanları günlerdir alevlere teslim olurken, bir yangın haberi de Ankara'dan geldi. Eymir Gölü etrafında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Türkiye yaz aylarının gelmesiyle günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın haberi de başkent Ankara’dan geldi.
Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlık alanında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın anı dron ile görüntülendi.
ALANIN YAKININDAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Öte yandan Ankara Valiliği tarafından Eymir Gölü çevresindeki alanlarda bulunan sivillerin tahliyesi için güvenlik güçlerine talimat verildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, alandaki bütün siviller, piknik ve yürüyüş için gelenlerin tahliye edildiğini söyledi. Ekiplerin söndürme ve tahliye çalışmaları sürüyor.
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