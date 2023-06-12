Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli yağışların bugün ve yarın devam etmesinin beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün kuvvetli ve etkili yağışların devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanak ve gök gürültülü yağışların il genelinde yarın da kuvvetli olacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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