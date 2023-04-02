Ankara merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 61 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 10 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarınca faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 61 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 87 şüphelinin yakalanması adına gözaltı kararı verildi.

Bu çerçevede Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Antalya, Batman, Diyarbakır, Istanbul, izmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 61 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, 26 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam edildiği belirtildi.

 

Kaynak: İHA

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