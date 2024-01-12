Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden personellere yüzde 70 zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeline 'şimdilik' diyerek yüzde 70 zam yapıldığını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden personellere yüzde 70 zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı.

"5 Farklı İş Kolunda Faaliyet Gösteren sendikalar ile Ek Protokol İmza Töreni"nde konuşan Yavaş, ""İftiralarla seçim kampanyası yönetenler 'su sayaçlarını PKK’lılar okuyacak' demişlerdi. Bugün tüm Türkiye şahittir ki sayaçları okuyan da, faturaları getiren de Ankara’nın tertemiz vatan evlatlarıdır" ifadelerini kullandı.

Zammı açıklayacağı sırada belediye çalışanlarına yönelik “Kaç bekliyorsunuz?” sorusu soran Yavaş’a salondan “100” sesleri yükseldi. Yavaş, buna “karşılık olarak “Evet, şimdilik yüzde 70″ dedi.

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