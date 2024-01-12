Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor!

Ayasofya'da ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayırma uygulaması 15 Ocak'ta başlayacak. Uygulama kapsamında, turistler, giriş için 25 Euro ücret ödeyecek.

Son Güncelleme:
Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ayasofya'da ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçilecek.

Bu kapsamda, galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve 15 Ocak'ta hizmete alınacak gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.

KORUYUCU ÖNLEMLER ALINDI

Gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı tarihi camiye, güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi.

Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor! - Resim : 1

UZUN KUYRUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ PLANLANIYOR

Ayasofya'da ziyaretçi yönetim planı uygulamasıyla tarihi camide uzun kuyrukların önüne geçilmesi öngörülüyor.

İBADET ORTAMI BOZULMADAN ZİYARETLER YAPILACAK

Güney cephedeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, ziyaretçiler, galeri katına ulaştırılacak, kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.

Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebilecek.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Ocak'ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

GİRİŞ ÜCRETİ 25 EURO

Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek.

Tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 Euro olacak.

Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı'na zarar verildiAyasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı'na zarar verildiKültür - Sanat
Ayasofya'dan tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor: 'Hakaret seviyesine doğru gidiyor'Ayasofya'dan tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor: 'Hakaret seviyesine doğru gidiyor'Güncel
Ayasofya'da yine vukuat: Tarihi su haznesi kırıldı, ayakkabılık olduAyasofya'da yine vukuat: Tarihi su haznesi kırıldı, ayakkabılık olduGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ayasofya
Son Güncelleme:
İstanbul'da 2023 yılında en çok hangi sebze ve meyve tüketildi? İstanbul'da 2023 yılında en çok hangi sebze ve meyve tüketildi?
Prof. Dr. Yaman Akdeniz AYM kararını değerlendirdi: Medyaya ‘sansür’ devam ediyor, TBMM devreye girmeli "Medyaya ‘sansür’ devam ediyor, TBMM devreye girmeli"
İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar
Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var!
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat!
Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı
Alışveriş yaptığınız markete dikkat: 50 liranız çöpe gitmesin! Alışveriş yaptığınız markete dikkat: 50 liranız çöpe gitmesin!
Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın! Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın!