Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Gıda Kahramanı' seçildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde başlatılan 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası sonucunda 'Gıda Kahramanı' seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Gıda Kahramanı' seçildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde başlatılan ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasında üretim fazlası gıda maddelerinin geri dönüştürülerek sokak hayvanları için mama üretilmesi projesi ile ‘Gıda Kahramanı’ seçildi.

ABB’ye 'Gıda Kahramanı' unvanını getiren proje ise Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kurduğu mama üretim tesisi oldu. Tesiste, üretim fazlası gıdalar sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülüyor.

ASLAN: “GIDA İSRAFINA SON DERECE ÖNEM VERİYORUZ”

‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasına destek veren tüm kurum ve kuruluşlar, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan katıldı.

Aslan, ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasına destek vererek yaptıkları çalışmalardan dolayı 'Gıda Kahramanı' seçildiklerini belirterek şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz gıda israfına son derece önem veriyoruz. Bu konuda bir sürü etkinlik yaptık. Günde 3 ton kapasiteli bir tesis kurduk. Şu anda günde 1 ton kazandibi diye tabir edilen artıklardan sokak canları için mama üretiyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) VE Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığımız çalışmalardan dolayı bizi ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ programı çerçevesinde bizi ‘Gıda Kahramanı’ olarak seçti.”

Kaynak: ANKA

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