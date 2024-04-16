Anayasa Mahkemesi Başkanvekili belli oldu

AYM'nin Başkanvekilliği görevini üstlenecek isim Genel Kurulda yapılan seçimle belli oldu. Basri Yağcı, AYM'nin yeni Başkanvekili oldu.

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Anayasa Mahkemesi Başkanvekili belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçimde başkanvekilliği görevini yürüten Kadir Özkaya’nın Yüksek Mahkemenin yeni başkanı seçilmesinin ardından, Özkaya’nın yerine gelecek olan başkanvekili belli oldu.

Gelen son bilgiye göre, Özkaya'dan boşalan başkanvekilliği görevi için AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde, Basri Yağcı, 9 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili seçildi.

BASRİ YAĞCI KİMDİR?

Basri Bağcı, 1967'de Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğdu, 1988'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Ankara adli yargı hakim adayı olarak 1989'da mesleğe başlayan Bağcı, sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük'te cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında adalet müfettişliği, adalet başmüfettişliği ve çeşitli görevlerinin ardından 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Bağcı, 2 Nisan 2020'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 6 Nisan 2020'de görevine başlamıştı.​​​​​​​

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Anayasa Mahkemesi (AYM)
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