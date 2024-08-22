Anagold'da İşten Çıkarılan İşçilerden Eylem: Topraklarımızı, Canlarımızı, Hayallerimizi Çaldınız

9 işçiye mezar olan altın madenini işleten şirket 187 işçinin işine son verdi. İşçiler ve yakınları Anagold madenin önünde eylem yaparak "Önce topraklarımızı, sonra canlarımızı, en sonunda hayallerimizi çaldınız” dedi.

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Erzincan İliç’te şubat ayında dokuz işçiye mezar olan Anagold altın madeni ocağında işten çıkarılan 187 işçi ve aileleri maden önünde eylem yaptı. Nizamiye kapısına yürümek isteyen işçi aileleri, “Önce topraklarımızı, sonra canlarımızı, en sonunda hayallerimizi çaldınız”, “Siyanürsüz topraklarımızı geri ver” yazan dövizler taşıyarak “Maden, toprakları terk et” sloganları attı.

Dokuz madencinin liç kayması sonucu hayatını kaybettiği Erzincan İliç’teki altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik’in işten çıkardığı işçiler ve aileleri bugün eylem yaptı.

Anagold Madencilik’in önüne yürüyen kadınlar ellerinde “Önce topraklarımızı, sonra canlarımızı, en sonunda hayallerimizi çaldınız”, “Nerede devlet, nerede adalet”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Köyümüz harabe halkımız mağdur”, “Siyanürsüz topraklarımızı geri ver” dövizleri taşıyarak “Maden, toprakları terk et” sloganları attı.

İşçi ailelerinden bir kadın, “Sen 187 kişiyi işten çıkaracaksın İstanbullusu, Ankaralısı, Diyarbakırlısı burada iş yapacak. Öyle bir dünya yok, biz buna müsaade etmeyiz” dedi.

MADEN YETKİLİLERİ İŞÇİLERİ MUHATAP ALMIYOR

İşten çıkarılan bir işçi ise, “Şu anda en büyük sıkıntı maden yetkililerin bizi muhatap almaması” diye konuştu.

Bir kadın ise, “Bizim meramızı aldılar işçilerimizi de işten attılar, hakları yok. Biz işçilerimizi geri işe almalarını istiyoruz işe alamıyorlarsa meramızdan çıkıp gitsinler” dedi.

'İLK ÖNCE ELLERİNDEKİ KANI TEMİZLESİNLER'

Babası işten çıkarılan bir vatandaş ise, “Bize işten çıkarılmalarla ilgili mail gönderdiler, babamı işten çıkarması için bir tane sebep yok ya. Kim biliyor işten niye çıktığını, hiç kimse bilmiyor. Kafasına göre işten çıkarmışlar… İster biber gazı, ister cop biz hakkımızı arayacağız. İlk önce ellerindeki kanı temizlesinler sonra bizi copla dövsünler” dedi.

9 İşçiye Mezar Olmuştu: Anagold, İliç'te 187 Kişiyi İşten Çıkarıyor9 İşçiye Mezar Olmuştu: Anagold, İliç'te 187 Kişiyi İşten ÇıkarıyorGüncel

Kaynak: ANKA

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