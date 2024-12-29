Amatör Maçta Ortalık Karıştı: Futbolcular Bitiş Düdüğünü Duyar Duymaz Birbirine Girdi

Zonguldak 1. Amatör Küme maçında Cumayanıspor saha ve seyircisi önünde Karaelmasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Cumayanıspor 3-1 kazandı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE SAHA KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Cumayanısporlu futbolcular ile Karaelmassporlu futbolcular arasında yaşanan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti.

O anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Görevlilerin araya girmesiyle birlikte sona eren gerginliğin ardından her iki takım ve taraftarları sahadan ayrıldı.

Kaynak: İHA