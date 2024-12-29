Amatör Maçta Ortalık Karıştı: Futbolcular Bitiş Düdüğünü Duyar Duymaz Birbirine Girdi
Zonguldak'ta iki amatör takımın karşılaştığı müsabakada gergin anlar yaşandı. Bitiş düdüğünü duyan futbolcular birbirine saldırdı. Yaşanan gerginliğe sahaya giren güvenlik görevlileri müdahale etti.
Zonguldak 1. Amatör Küme maçında Cumayanıspor saha ve seyircisi önünde Karaelmasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Cumayanıspor 3-1 kazandı.
BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE SAHA KARIŞTI
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Cumayanısporlu futbolcular ile Karaelmassporlu futbolcular arasında yaşanan olaylara jandarma ekipleri müdahale etti.
O anlar ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Görevlilerin araya girmesiyle birlikte sona eren gerginliğin ardından her iki takım ve taraftarları sahadan ayrıldı.
Kaynak: İHA
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