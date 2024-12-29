4 Katlı Binada Yangın Paniği: Bacadan Yükselen Dumanlar Korkuttu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Köseköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı binada akşam saatlerinde yangın çıktı.

Binanın bacasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları kontrollerde dumanın bacadan geldiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri kontrol amaçlı soğutma çalışmaları yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA