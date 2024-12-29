Boşanma Aşamasındaki Çiftin Kavgasına Babalar Dahil Oldu: Tartıştığı Dünürüne Kabusu Yaşattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde dün saat 23.00 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki bir çift arasında tartışma çıktı. Bu durumu öğrenen kadının babası Alaattin E. (55), dünürü İbrahim K.'yı (51) konuşmak için yanına çağırdı.

TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU

Site bahçesinde buluşan iki dünür arasında çıkan tartışma bir anda büyüdü. Çıkan kavgada Alaattin E., dünürü İbrahim K.'ya tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı.

KAVGAYI POLİSLER SONLANDIRDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Alaattin E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA