Amasya'da Maden Ocağında Göçük! 1 İşçi Yaralı Olarak Kurtarıldı

Amasya'da kömür madeninde göçük meydana geldi. Göçükte kalan 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

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Amasya'da Maden Ocağında Göçük! 1 İşçi Yaralı Olarak Kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kolay köyünde Beşler Yenidoğuş Madencilik firmasının işlettiği madende göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Özgür Söylemez adlı işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

Amasya'da Maden Ocağında Göçük! 1 İşçi Yaralı Olarak Kurtarıldı - Resim : 1

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.48'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Suluova ilçemiz Kolay köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında iş kazası meydana geldiği ve 1 işçinin göçük altında kaldığı bildirilmiştir. İhbarın ardından olay mahalline ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiş olup, göçük altında kalan işçimiz yaralı olarak kurtarılmıştır" denildi.

Amasya'da Maden Ocağında Göçük! 1 İşçi Yaralı Olarak Kurtarıldı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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