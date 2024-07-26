Amasya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 11 Gözaltı

Amasya'da kaçak kazı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Düzenlenen operasyonda 11 kişi suçüstü yakalandı.

Amasya'da Kaçak Kazı Operasyonu: 11 Gözaltı

Amasya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesi Armutlu köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.D, Y.K, E.Ş, A.Ç, H.K, İ.K, O.A, M.K, Ö.K, S.C. ve E.E'yi suçüstü yakaladı.

Ekipler, kazı yapıldığı sırada kullanılan yer tespit cihazı, kamera, kazma, 2 kürek, çekiç ve muhtelif kazı malzemesine el koydu.

Kaynak: AA

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