Alper Gezeravcı, İstanbul'un uzaydan çektiği fotoğrafını paylaştı

Uzaydan geri dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul görüntüsünü paylaştı.

Alper Gezeravcı, İstanbul'un uzaydan çektiği fotoğrafını paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul'u paylaşarak, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" dedi.

Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden, uzay istasyonundayken İstanbul'un üzerinden geçtiği sırada çekilen bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul'u seyretmek. Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı" dedi.

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