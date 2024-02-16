Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Türkiye'de uğradığı saldırılar ve gördüğü baskılar sonucu sürgün gittiği Fransa’da 16 Kasım 2000’de yaşamını yitiren Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya, 14 Şubat’ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedilecek.

DEM Parti, Mustafa Kaya'nın vefatının ardından bir taziye açıklaması yayınladı. Açıklama şöyle:

"Sevgili Ahmet Kaya'nın müzisyen ve ressam abisi Mustafa Kaya'yı yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailemize ve halkımıza başsağlığı diliyoruz."