Almanya'da Hamas ve Samidoun'un faaliyetleri yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın duyurduğu karar ile örgütler için aktif çalışmaya devam edenler suç işlemiş sayılacak.

Almanya'da Hamas ve Samidoun'un faaliyetleri yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamas ve Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı'nın (Samidoun) ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığı ve "Samidoun Almanya" derneğinin feshedildiğini duyurdu. Faeser, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, 3 hafta önce Başbakan Olaf Scholz ile Hamas ve Samidoun'un ülkedeki faaliyetlerine ilişkin karar aldıklarına işaret ederek, "Federal İçişleri Bakanı olarak bugün Hamas ve Samidoun'un Almanya'daki faaliyetlerini yasakladığımızı ve 'Samiduon Almanya'yı feshettiğimizi duyuruyorum" dedi.

Hamas'ın "İsrail devletini yok etmeyi hedeflediği" değerlendirmesinde bulunan Faeser, Hamas'ın Almanya'daki propagandalarının özellikle "gösterilerdeki saldırgan davranışlarda ve Yahudi kurumları ile evlerine yönelik saldırılarda" görüldüğünü savundu. Faeser, Samidoun'un çeşitli ülkelerdeki mahkumlara yönelik "sözde dayanışma örgütü adı altında İsrail ve Yahudi karşıtı propaganda yayan" uluslararası bir ağ olduğunu savundu.

Samidoun'un Yahudi karşıtı dünya görüşüne sahip olduğunu söyleyen Faeser, kısa sürede bu örgütlerin faaliyetlerinin yasaklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kararla, Almanya'da Hamas ve Samidoun için sosyal medyada propaganda yapılamayacak, mal varlıklarına el konulabilecek ve örgütler için aktif çalışmaya devam edenler suç işlemiş sayılacak.

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