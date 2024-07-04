Almanya Türkiye Büyükelçisini Bakanlığa Çağırdı: 'Bozkurt Krizi'nde Yeni Perde

Merih Demiral’ın EURO 2024 son 16 turu Avusturya karşılaşmasında yaptığı ‘Bozkurt’lu gol sevincinin ardından kriz derinleşti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i bakanlığa çağırdı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" açıklamasının ardından Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz de dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

UEFA’nın soruşturma başlatmasının ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de UEFA'dan yaptırım talep etmişti. Söz konusu açıklamanın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaparak "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklanın ardından, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağırılmıştı.