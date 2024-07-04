85 Kediyi Alkoydu, Yalnızca Para Cezası Aldı

İstanbul'da 85 kediyi bir dükkanda kafesler içinde alıkoyan kişi yalnızca para cezası aldı.

Son Güncelleme:
85 Kediyi Alkoydu, Yalnızca Para Cezası Aldı

İstanbul Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki dükkanda taşıma çantası ve kafeslerin içinde 85 kediyi alıkoyan kişiye yalnızca 613 bin 360 lira para cezası kesildi.

Polis ekipleri, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerinin, İzzetpaşa Mahallesi Mihri Okul Arası Sokak'taki bir dükkanda çok sayıda kedinin taşıma çantası ve kafeste tutulduğu, sağlık durumlarının da kötü olduğu yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kızının apartmanının zemin katında yer alan kendilerine ait dükkanda çok sayıda kedi bulundurduğunu söyleyen T.K'nin yardımıyla içeri girdi.

Dükkanda, taşıma çantası ve kafeslerde tutulan sağlık durumu kötü çeşitli ırklardan 85 kedi ele geçirildi. Kediler muhafaza altına alınarak tedavi yaptırılmak üzere ilçe belediyesinin sorumlu veteriner hekimine teslim edildi. Hayvanların tedavilerinin uzun süredir yapılmadığı ve beslenmelerinin ihmal edildiği öğrenildi.

Kedileri dükkanda alıkoyan ve sağlık durumlarının kötüleşmesine neden olan G.B'ye, "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma" suçundan kedi başına 7 bin 216 lira olmak üzere toplam 613 bin 360 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kedi İstanbul Şişli Hayvan
Son Güncelleme:
İliç'teki Faciaya 'Olur' Raporu Vermişti: Meclis'te 'Murat Kurum' Gerilimi, AKP-MHP'liler Ayaklandı Meclis'te 'Murat Kurum' Gerilimi, AKP-MHP'liler Ayaklandı
300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları
Esenyurt'ta Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Esenyurt'ta Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti Cenk Tosun'dan TFF Başkanına Şok Tepki
'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı 'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı