Alkollü Babadan Akılalmaz Hareket! Çevirmeyi Görünce Ehliyetsiz Kızını Direksiyona Geçirdi

Bursa'da alkollü bir baba, polis çevirmesinden kurtulmak için direksiyonu 17 yaşındaki ehliyetsiz kızına verdi. Baba cezadan kurtulurken, araç sahibi anne ile kızına para cezası kesildi.

Alkollü Babadan Akılalmaz Hareket! Çevirmeyi Görünce Ehliyetsiz Kızını Direksiyona Geçirdi

Bursa'nın Gürsu ilçesi Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde bir alkollü sürücü, polisleri şaşkına çevirdi. Trafik ekiplerinin denetimini fark eden H.T.A., uygulamaya 200 metre kala araçtan inip direksiyona kızı B.B.A'yı geçirdi.

Uygulama noktasında polisin ihtarı üzerine yolun kenarına çekti. Polisin yaptığı kontrolde, ehliyetsiz olduğu belirlenen B.B.A.'ya 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan, araç sahibi annesi Ü.A.’ya (43) ise 'Sürücü belgesiz araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977’şer lira ceza kesildi.

'ÇEVİRMEYİ GÖRÜNCE KIZIMA VERDİM'

Otomobil, olay yerine gelen ruhsat sahibi anne Ü.A.’ya teslim edilirken, direksiyona ehliyetsiz kızını geçiren baba şöyle konuştu:

'Biraz alkol içtim. Daha sonra trafik çevirmesini görünce aracı kızıma verdim. Ne yazık ki o da 17 yaşında olduğu için ehliyetsizdi.'

Kaynak: DHA

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