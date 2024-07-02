Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Erzurum'da alışveriş merkezinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Lalapaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin üst katında husumetli kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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