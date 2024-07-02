Yeni Sağlık Bakanı'nın paylaşımları Fenerbahçelileri kızdırdı: "Şikeci hapisten kaçan Aziz..."

Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, görevi Fahrettin Koca’dan teslim aldı.

Sosyal medyada Memişoğlu'nu araştıran kullanıcılar, geçmişte Memişoğlu'nun X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımlara ulaştı.

Bakan Memişoğlu, 2012 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Trabzonspor ruhunun ne demek olduğunu abileri dahil tüm spor camiasına gösteren 1461 TS takımını tebrik ediyorum, Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun 2014 yılında yaptığı paylaşımda ise "Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutluyor, gerçek FB taraftarını tebrik ediyor ve şikeci hapisten kaçan Aziz'den kurtulmalarını diliyorum" ifadeleri görüldü.

Paylaşımlar sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.