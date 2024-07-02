Şüpheli çanta çanta panik yarattı: Cadde trafiğe kapatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde cadde üzerinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Tatvan’ın Cumhuriyet Bulvarı eski otogar yolu mevkiinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, cadde üzerine bırakılmış çantayı gören vatandaşlar polise haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alan ve çevrede güvenlik önlemi alarak, Tatvan-Bitlis karayolunu trafiğe kapattı. Daha sonra bomba imha ekibine haber verildi. Bomba imha ekibinin olay yerine gelmesi beklenirken, bölgeye gelen bir vatandaş polis ekiplerine çantanın kendisine ait olduğunu ve orada unuttuğunu söyledi.

Bunun üzerine kontrollü şekilde çantanın alınmasını sağlayan polis ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çantayı sahibine teslim etti. Olayın ortaya çıkması sonucu çevredekiler derin bir nefes alırken, güvenlik tedbiri amacıyla kapatılan Tatvan- Bitlis karayolu yeniden trafiğe açıldı.