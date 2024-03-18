Ali Erbaş, Çanakkale şehitleri anmasında Atatürk'ün 'a'sından bile bahsetmedi

Atatürk Diyanet tarafından bir kez daha görmezden gelindi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir milli günde daha Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmadı.

Atatürk’ün kurduğu Diyanet’in başında bulunan Erbaş, geçmiş bayramlarda ve milli günlerde olduğu gibi bir kez daha anma mesajında ve duasında Atatürk’e yer vermedi.

Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılında, zaferle adını duyuran Mustafa Kemal’in ismini anmayan Erbaş, 15 Temmuz’u hatırlatmayı ihmal etmedi.

Erbaş, “Karada, havada, denizde her veçhile mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi" diye dua ettirdi, ardından şunları söyledi:

"Bu ordu Çanakkale'de zaferi kazandı, Milli Mücadele'de, 15 Temmuz'da, terörle mücadelede kazandı. Bizim askerimiz kılı kırk yararcasına, bir kişinin burnu kanamasın diye, yoksa yukarıdan aşağıya bombayı atıp onları orada öldürmeyi bilemez miydi? Ama o zaman binlerce masum insanımız ölürdü değil mi? Şehit olma pahasına böyle tüneller kazarak, kılı kırk yararcasına bir bir o teröristleri bertaraf etti Mehmetçiğimiz. Çanakkale Zaferimiz mübarek olsun. Mehmet Akif Ersoy'un ruhu şad olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem