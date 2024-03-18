Diyanet ve İletişim Başkanlıkları doymak bilmiyor... Yılın ilk iki ayında dev harcama

Her yıl bütçesi giderek katlanan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılında da harcamalarına hız kesmeden devam etti.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Başkanlığın 2024’ün ocak ve şubat aylarında yaptığı toplam harcamanın, genel bütçe kapsamındaki 41 kamu idaresinin 27’sinden fazla olduğu belirlendi. Diyanet’in yalnızca ocak ve şubat aylarında yaptığı harcama 15 milyar TL'yi aştı.

İktidarın propaganda aracı gibi hareket eden İletişim Başkanlığı’nın iki aylık harcaması ise 582 milyon 979 bin TL oldu.

DİYANET BİLDİĞİNİZ GİBİ…

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlığın şubat ayı harcaması ise kayıtlara, 7 milyar 165 milyon 217 bin TL olarak geçti. Başkanlığın 2024’ün ilk iki ayında yaptığı toplam harcama, 16 milyar 891 milyon 349 bin TL olarak kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcaması itibarıyla geride bıraktığı kamu kurumları arasında icracı bakanlıkların da yer alması dikkati çekti. Başkanlığın ocak ve şubat ayı toplam harcaması ile geride bıraktığı kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer aldı. Diyanet’in, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fazla para harcadığı tespit edildi.

BAKANLIKLARI SOLLADI

Şubat ayında yaptığı harcama ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 16,8 milyar TL’lik harcamasının altında kalan bazı kamu kurumları ve harcamaları ise şöyle sıralandı:

• İçişleri Bakanlığı: 10 milyar 191 milyon TL

• Dışişleri Bakanlığı: 4 milyar 417 milyon TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 7 milyar 180 milyon TL

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 6 milyar 49 milyon TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 10 milyar 14 milyon TL

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA EKSİK KALMIYOR

Fahrettin Altun Başkanlığı’ndaki İletişim Başkanlığı’nın ocak ve şubat aylarında yaptığı toplam harcama da 600 milyon TL’ye dayandı. Ocak ayında 278 milyon 862 bin TL harcayan İletişim Başkanlığı'nın şubat ayı harcamasının ise 304 milyon 117 bin TL olduğu bildirildi.