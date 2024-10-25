Ali Babacan’ın A Takımı Yenilendi
DEVA Partisi’nde geçtiğimiz hafta sonu yapılan 2. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Genel Başkan Ali Babacan'ın A takımı yenilendi.
DEVA Partisi’nde 2. Olağan Büyük Kongre sonrasında Genel Merkez Başkanlık Kurulu belirlendi, Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerinin görev dağılımı tamamlandı.
Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) yeni oluşturulan genel başkanvekilliği görevine eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı getirildi.
Anayasa Mahkemesi eski üyesi Celal Mümtaz Akıncı hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Teşkilat İşleri Başkanlığı’nı Konya İl Başkanı Seyit Karaca üstlendi.
Meclis çalışmaları nedeniyle parti yönetiminde çok fazla yer almayan milletvekillerine “gölge bakan” görevi verildi. Yeni yönetimde 3 il başkanı yer aldı.
DEVA Partisi’ndeki yeni görev dağılımı şu şekilde: