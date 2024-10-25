Yolun Karşısına Geçmek İsterken Kamyonun Altında Kaldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü. 70 yaşındaki yayanın yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

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Yolun Karşısına Geçmek İsterken Kamyonun Altında Kaldı

H.D. idaresindeki 80 LU 665 plakalı kamyonet, Tufanpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kömür'e (70) çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Kömür, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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